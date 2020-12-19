شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تطور اختبار لُعاب يكشف فيروس كورونا في 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بريطانية أنها طورت اختبار اللعاب الذي يكتشف فيروس كورونا في 15 دقيقة فقط، ووفقا لتقرير جريدة " thesun"، قالت الشركة، إن اختبارها الذى يدعى KnowNow دقيق ومريح أكثر للمستخدمين، حيث يتم استخدام مسحة لتجميع اللعاب من جانب الخد بدلاً من الأنف، وهي تبحث فقط عن فيروس مُعدى، بدلاً من شظايا بقايا عدوى قديمة.



اختبار جديد لكورونا

لم تسفر دراسة أولية داخلية أجريت باستخدام 200 اختبار عن أي نتائج إيجابية خاطئة، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية ويجب أن تخضع لتجربة سريرية مناسبة العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن الاختبار له اختلافان جوهريان، أولاً: يستخدم مسحات اللعاب من داخل خد الشخص وتحت لسانه بدلاً من مسحات الأنف التي يحتمل أن تكون غازية.

ثانيًا : وما يقول الفريق أنه يجعله فريدًا، يتفاعل الاختبار مع وجود بروتين سبايك على السطح الخارجي لخلية الفيروس التاجي، بدلاً من البروتين النووي الموجود داخلها، نظرًا لأن الاختبار في البداية للاستخدام المهني، فهذا يعني أنه يمكن إصداره بشكل أسرع.