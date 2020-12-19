شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لتقوية المناعة يتناوله الملايين في الهند للوقاية من كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم عدد من ولايات الهند بتوزيع دواء مجانًا لتحسين مناعة الناس لمحاربة فيروس كورونا، ويعد نظام المناعة القوي أفضل دفاع ضد الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وبينما يرى الكثيرون أن اللقاح هو الحل الوحيد لهذا الوباء المستمر، أكد خبراء الأيورفيدا والمعالجة المثلية وهو شكل من أشكال الطب البديل، أهمية بناء مناعة بمكونات طبيعية لمحاربة الفيروس.

ووفقًا لموقع "thehealthsite"، تجري الهند العديد من التجارب السريرية لأدوية الأيورفيدا والمعالجة المثلية في جميع أنحاء الهند لمعرفة فعاليتها ضد كورونا، وقد تم بالفعل توزيع أحد هذه الأدوية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الهند للوقاية من فيروس كورونا.

يُطلق علي العلاج Arsenicum 30، وهو دواء لتعزيز المناعة يدعي الأطباء الشامل أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من عدوى كورونا



دواء يقوى المناعة فى الهند

بناءً على نصيحة الجهات الصحية بالهند، وزعت بضع ولايات هذا الدواء المثلي لتحسين مناعة الناس للحد من عدوى فيروس كورونا، كما بدأ أيضًا توزيع دواء Arsenicum 30 على الناس لتجنب العدوى من خلال تعزيز المناعة.

يظهر عقار نتائج إيجابية في الوقاية من كورونا

قالت الحكومة الهندية إن هذا الدواء البديل أظهر نتائج إيجابية في الوقاية من جائحة كورونا في ولايات "جوجارات، ولاية كيرالا، أوتار براديش"، حيث تم توفيره للأشخاص في بعض المناطق.

وأضاف رئيس لجنة توزيع Arsenicum Album-30 ، لوكالات الأنباء أن حكومة ولاية جوجارات زعمت أن 99.6 % من الأشخاص الذين استفادوا من العلاجات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي كانت نتائج اختبارهم سلبية لـ فيروس كورونا.



دواء يتناوله الهنود لتقوية المناعة

من يستطيع أن يأخذها؟

وفقًا للخبراء يمكن تناول هذا الدواء البديل من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد للأشخاص في أي عمر، وتنص إرشادات وزارة الصحة الهندية، على أنه يمكن للشخص تناول جرعتين من Arsenicum Album-30 على معدة فارغة يوميًا لمدة 3 أيام كدواء وقائي ضد العدوى، ويمكن تكرار الجرعتين بعد 15 يومًا إلى شهر باتباع نفس الجدول الزمني في حالة تفشي عدوى كورونا في المجتمع، أيضا يمكن اتباع نفس البروتوكول للوقاية من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.