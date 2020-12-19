كورونا إسرائيل يصبغ كل دول العالم باللون الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة غير مسبوقة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تصنيف كل دول العالم كمناطق "حمراء" بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، تلقته ”الخليج 365”، إنه "اعتبارًا من يوم غد، الموافق 20.12.20 سيتم اعتبار كافة دول العالم بأنها حمراء، وعلى كل من يعود من أي دولة الدخول للحجر الصحّي لمدة 14 يومًا".

وطرحت وزارة الصحة خيارا اخر وهو "إجراء فحص كورونا عند العودة، ثم إجراء فحص آخر بعد 9 أيام من لحظة الهبوط، في حال حصل على نتيجة سلبية في كلا الفحصين يمكن الخروج من الحجر الصحّي بعد انقضاء 10 أيام، وعلى الفحصين أن يكونا بفارق 24 ساعة على الأقل".

وأشارت إلى أن "الدول التي تم اعتبارها خضراء حتى اليوم، من يعود منها حتى يوم السبت المقبل غير ملزم بالدخول للحجر الصحّي".

والدول المصنفة خضراء هي 17 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، البحرين، اليابان، الصين، نيوزلندا، تايلاند، تايوان، كوبا.

وجاء هذا الإعلان عشية انطلاق عملية التطعيم ضد الفيروس في إسرائيل يوم الأحد.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت تشخيص إصابة 2809 إسرائيليين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365” إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 368 ألفا و759 إصابة بينها 3050 حالة وفاة.

وأضافت إن عدد الإصابات الفاعلة بلغ 22 ألفا و258 إصابة.