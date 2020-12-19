شكرا لقرائتكم خبر عن «تنقذ القدم من البتر».. «الدعامات» أفضل علاجات انسداد الشرايين الطرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية في قصر العينى بجامعة القاهرة، أن «الدعامات الطرفية» تلعب دورا محوريا ومهما، في انقاذ القدم من البتر عند الإصابة بانسداد شرايين الساقين، بل وتعد من أفضل العلاجات في حالات انسداد الشرايين الطرفية، مشيرا إلى أن أكثر الشرايين التي تحتاج إلى تركيب «دعامات» هي «شرايين الفخذ»، خاصةً حال وجود انسدادات طويلة، ولا يفضل استخدام دعامات في الشرايين تحت الركبة.

وقال «الدالى» إن أمراض الشرايين الطرفية، ترتبط بزيادة التدخين ومرض السكرى، وتقدم السن وزيادة نسبة الدهون بالدم وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وأن علاج هذه المسببات من أهم وسائل علاج مرض الشرايين الطرفية، خاصة وأن المرضى الذين يعانون من ضيق أو انسداد في الشرايين الطرفية في الفخذ أو الساق أو القدم، معرضون لعمليات بتر الساق أو القدم .

وأوضح أن الدعامات الطرفية عبارة عن أنبوب معدني صغير يوضع بعد توسيع الشرايين، لكي يبقى الشريان مفتوحاً، ويوجد أنواع قصيرة منها مثل الدعامات البالونية، والمعدنية المجردة، فبعد الانتهاء من توسيع الشريان باستخدام البالونات المناسبة، يتم تقييم حالة الشريان بعد التوسيع، ومدى الاستجابة له.

وشدد أستاذ الأوعية الدموية، على ضرورة استخدام الدعامات في حالتين؛ هما انقباض الشريان بعد التوسيع أكثر من 30%، لكي يبقى الشريان مفتوحاً، أو إذا وجدت شروخ في جدار الشريان بعد التوسيع بالبالون، للحفاظ على تدفق الدم في الشريان بعد التوسيع، مطالبا المرضى بعد تركيب الدعامات، بالاستمرار في تناول نوعين مختلفين من مضادات الصفائح، مثل البلافيكس والأسبرين لمدة طويلة.