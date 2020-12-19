أجمل أسماء المواليد العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - هل قررت ماذا سيكون اسم مولودك أو مولودتك؟، ان لم يحدث ذلك، فلم توفقي في أن تختاري اسماً لمولودك، وليس لديك قائمة لاختيارك، فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه القائمة من الأسماء لاختيار اسم مولودك القادم، وكل ما عليك هو التعرف عليها كالآتي. أميرة: الملكة ذات الشرف. الملكة ذات الشرف تغريد: صوت غناء الطيور المرتفعة. جلنار: اسم يطلق على زهرة الرمان. زهر الرمان حوراء: الفتاة التي اشتد بياض عينها. يافع: من شارف في البلوغ والمجد والشرف أو السامي. المجد والسمو رائف: العاطف أو الحنون أو الراحم. أدم: نسبة لسيدنا آدم. نيار : شدة ضوء النار وحرها. نيار شدة ضوء النار لؤي: الثور الوحشي. عمار: معمر الأرض. أمجد: من طلب المجد. أيهم : الأسد أيهم يعني الأسد والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك إسماً لا تعرفي معناه، ضعيه في المربع أدناه وسوف نزودك بالمعنى كما تحبين.





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