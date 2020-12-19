إنفوجراف.. أفضل 10 ابتكارات طبية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن خبراء الصحة أفضل 10 ابتكارات في المجال الطبي خلال عام 2020، ضمت أدوية جديدة، تقنيات مبتكرة تبشر بتغيير ديناميكيات العلاج.
ونقل موقع "هيلث ليديرز" HealthLeaders عن خبراء الابتكار في مؤسسة "كليفلاند كلينيك" أهم التطورات الطبية وأكثرها عمقًا وتأثيرا على رعاية المرضى وعلاجهم خلال الأعوام المقبلة.
"كليفلاند كلينيك" مؤسسة طبية مقرها الرئيسي في أوهايو، وهي من أفضل 3 مستشفيات في الولايات المتحدة، ولديها 10 تخصصات طبية دقيقة من بين الأفضل والأبرز في المستشفيات الأمريكية.
وخلال الجلسة الختامية لقمة الابتكار الطبي في "كليفلاند كلينك" 2020، أعلنت لجنة من الخبراء المتخصصين قائمتها لأفضل 10 ابتكارات طبية يرصدها الإنفوجراف التالي:
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