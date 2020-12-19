رغم القيود.. 1750 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 25 حالة وفاة و1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويستمر الارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة الفلسطينية الخميس وتستمر حتى 2 يناير/كانون الثاني، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة و9 بالضفة الغربية و5 في القدس الشرقية.

كما تم تسجيل 876 إصابة في قطاع غزة و728 بالضفة الغربية و146 في القدس الشرقية.

وأشارت الكيلة إلى تسجيل 1325 حالة شفاء في الضفة الغربية و580 في قطاع غزة و114 في القدس الشرقية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.7%، والإصابات النشطة 18.4%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 128 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 137 ألفاً و106 إصابات تعافى منهم 110 آلاف و650 شخصاً، فيما بلغت الوفيات 1232 حالة.