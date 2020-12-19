وفيات كورونا في روسيا تتخطى حاجز الـ50 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا اليوم حاجز الـ5 آلاف بعد تسجيل 585 حالة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 50347.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 28209 إصابات مقارنة بـ 28552 الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و819 ألفاً و429 حالة.
وفي السياق ذاته، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن سلطات العاصمة لا تخطط لأي إجراءات تخص وضع قيود كما هو الحال في أوروبا، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وانطلقت في روسيا مؤخراً حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".
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