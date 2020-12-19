تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصرية على موقع البنك المركزي، استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم السبت.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة من نهاية العام الماضي.

الريال السعودي يستقر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.173 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، على موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.08 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.17 جنيه، هي بنك عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.24 جنيه.

ورغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، فإنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب ثلاثة ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه، للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، نحو 19.184 جنيه للشراء، و19.311 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، عند نحو 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، نحو 51.394 جنيه للشراء، و51.855 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك، أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.