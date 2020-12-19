الإمارات: 136 ألف فحص كورونا و823 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 136.132 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192.404، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أكدت الوزارة شفاء 823 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون إجمالي المتعافين 168.129 حالة.

وأشارت إلى وفاة 4 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات إلى 634.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.