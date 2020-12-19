هاجس "المكارثية" يقلق الصين رغم استعدادها للتعاون مع بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين أنها مستعدة للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، محذرة من تبني نزعة "مكارثية" معادية للصين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين مستعدة للتعاون مع بايدن حول عدة أولويات، لكنه حذّر واشنطن من تبني نزعة "مكارثية" معادية للصين تتجاهل المصالح المشتركة.

وأضاف وانغ يي، خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات "آسيا سوسايتي" في نيويورك، "من المهم أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت ممكن".

وأكد أن بكين ترى مجالا للتعاون حول عدة أولويات مع إدارة بايدن، حول ثلاث من أربع قضايا اعتبرها أولويات ملحة، وهي وباء كوفيد-19 والانعاش الاقتصادي والتغير المناخي.

وأعرب الوزير الصيني عن أمله في التمكن من توسيع التعاون، وإدارة الختلافات عبر الحوار.

وحول الوباء، صرح وانغ إن بكين وواشنطن يمكن أن تتعاونا في تصنيع اللقاحات ومساعدة دول العالم الثالث.

وبعد المواجهات المباشرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عبر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وخلق مناخ "لثقة متبادلة" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني.

وفي الأشهر الأخيرة، أوقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برامج التبادل الممولة من الصين للأمريكيين وشدد قواعد التأشيرات للطلاب الصينيين وكذلك أعضاء الحزب الشيوعي وعائلاتهم، ما قد يؤثر على مئات الملايين من الأشخاص.