انتشار سلالة جديدة من كورونا في جنوب افريقيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 9:50 صباحًا

اعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، إن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: “لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعا مختلفا من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501.V2”.

وأضاف الوزير أنه في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة، يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة، وذلك بحسب “إنترفاكس”.