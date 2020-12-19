انتشار سلالة جديدة من كورونا في جنوب افريقيا

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آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 9:50 صباحًا
كورونا افريقيا
اعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، إن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وكتب في تغريدة: “لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعا مختلفا من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501.V2”.
وأضاف الوزير أنه في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة، يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة، وذلك بحسب “إنترفاكس”.
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