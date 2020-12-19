- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سلالة جديدة متحورة من كورونا أشد خطورة وبريطانيا تستعد للعزل والان مع التفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2020
ذكرت صحيفة تلجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.
وأضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من اليوم السبت مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير.
وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.
وقال جونسون إنه يأمل في أن تتفادى انجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: سلالة جديدة متحورة من كورونا أشد خطورة وبريطانيا تستعد للعزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.