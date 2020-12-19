شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد ساعات النوم التى يحتاجها جسمك وفقا لعمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم مهم جدًا لصحة الفرد، بالنظر إلى أن معظمنا ينام 6-8 ساعات يوميًا ، فإننا نقضي حوالي ربع أو ثلث حياتنا نائمين، وتوصي مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية بسبع إلى ثماني ساعات من النوم للأشخاص فوق سن 64 وسبع إلى تسع ساعات للأعمار من 18 إلى 64. ويحتاج الأطفال إلى مزيد من النوم، لدى Mayo Clinic مخطط يوضح مقدار النوم الذي نحتاجه.

الفئة العمرية كمية النوم الموصى بها

حديثو الولادة 14-17 ساعة في اليوم.

12 شهرًا و 10 ساعات ليلًا ، بالإضافة إلى 4 ساعات من القيلولة.

سنتان من 11 إلى 12 ساعة ليلاً ، بالإضافة إلى ساعة أو ساعتين في قيلولة بعد الظهر.

من 3 إلى 5 سنوات من 10 إلى 13 ساعة.

من 6 إلى 13 سنة من 9 إلى 11 ساعة.

من 14 إلى 17 عامًا من 8 إلى 10 ساعات.

البالغون من 7 إلى 9 ساعات.

النوم ليس موحدًا من حيث نشاط الدماغ هناك أربع مراحل للنوم ، بناءً على مدى نشاط دماغ المرء.

المرحلة 1 و 2: الدورتان الأوليتان خفيفتان.

المرحلة 3: "النوم العميق" ، عندما تتباطأ موجات دماغك ويصعب عليك الاستيقاظ هذه هي الدورة التي يكون فيها الجسم يصلح الأنسجة، يعمل على النمو والتنمية ،يقوي جهاز المناعة لديك ، ويبني الطاقة لليوم التالي.

المرحلة 4: يبدأ نوم حركة العين السريعة (REM) بعد حوالي 90 دقيقة من نومك، والتي يزيد فيها نشاط الدماغ ،فتحت الجفون المغلقة ، تتحرك العينان بسرعة ، ويتسارع النبض ، ويزداد ضغط الدم قليلاً ، ويتنفس المرء بشكل أسرع تحدث معظم الأحلام في هذه المرحلة، ونوم حركة العين السريعة مهم للتعلم والذاكرة يعالج الدماغ المعلومات التي تم جمعها من ملاحظاتك وتفاعلاتك وأنشطتك خلال اليوم ويخزنها في ذاكرتك طويلة المدى.

ما مدى سوء الحرمان من النوم على صحتنا؟

الحرمان من النوم ليس شيئًا جيدًا لصحتنا على المدى الطويل لأنه يؤدي أيضًا إلى السمنة والسكري وأمراض القلب ، وبالتالي حياة أقصر يمكن أن يجعلك النوم غير الكافي أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، أثناء النوم ، يتم التخلص من النفايات من أدمغتنا. على سبيل المثال ، تشتمل النفايات على بروتينات مرتبطة بمرض الزهايمر وجدت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن الانقطاع المتكرر للنوم أدى إلى تفاقم تصلب الشرايين، وجدت العديد من الدراسات الكبيرة علاقة بين النعاس وإصابات العمل العمال الذين يعانون من النعاس الشديد هم أكثر عرضة بنسبة 70 % للتورط في الحوادث مقارنة بالعمال الذين لا يشعرون بالنعاس الأشخاص المحرومون من النوم لديهم احتمالات أكبر للتورط والمسئولية عن حوادث السيارات.

كيف تحصل على النوم الذي تحتاجه؟

مارس بعض التمارين خلال النهار المشي لمدة 30 دقيقة أو التعرق في ملعب رياضي.

امنح نفسك وقتًا للنوم يمكن لجدول مزدحم أن يجعل من الصعب الحصول على ليلة نوم جيدة.

حافظ على جدول نوم اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

اخلق جوًا يساعد على النوم ارسم الستائر وقطع الضوء حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة ودرجة حرارة مريحة.