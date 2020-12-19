شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيتامين د يحميك من الإصابة بفيروس كورونا؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير صادر عن Public Health England، عن عدم قدرة فيتامين د في مواجهة وعلاج أعراض فيروس كورونا، كما زعم العديد من الخبراء خلال الفترة الماضية عن جدوى هذا الفيتامين في تعزيز المناعة للجسم خلال فصل الشتاء، طبقا لما ورد في موقع dailymail.

وكشف التقرير عن أنه لا يوجد أى إثبات علمى على فاعلية فيتامين د حتى الوقت الراهن في التخفيف أو منع الإصابة بالفيروس التاجى، كما لم يتم ربط الإصابة بالفيروس بمستوى توافره داخل الجسم، مما يعنى أنه لا توجد علاقة بين تراجع مستوى فيتامين د داخل جسدك وتعرضك للإصابة بالفيروس.

وأوضح التقرير أن كبار السن والأشخاص ذوى البشرة الداكنة ينصحون بتناول فيتامين د، على مدار العالم، نظرا لأهميته فى العديد من الأنشطة التي يحتاجها الجسم، خاصة أن كبار السن لا يتعرضون الى أشعة الشمس باستمرار لذا يجب عليهم تناوله لتعويض ذلك، لأنهم يكونوا أكثر عرضه لنقصانه أكثر من الشباب.

وتبين أيضا قدرة فيتامين د في تعزيز صحة العظام والعضلات، خاصة لدى كبار السن وأصحاب البشرة الداكنة الذى يصعب عليهم امتصاصه من اشعة الشمس، لذا ينصح بتناوله بشكل يومى .

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المسئولين ببريطانيا مازلوا ينصحون بتناول فيتامين د كأحد العناصر الهامة التي تعزز قدرة المناعة خلال الشتاء والخريف، حيث حصل أكثر من 2.5 مليون شخص ضعيف في جميع أنحاء إنجلترا على مكملات فيتامين د مجانًا هذا الشتاء.