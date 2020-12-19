تعرف على فوائد مضغ "العلكة" الخالية من السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضغ العلكة من الأشياء التى يفضلها الكثيرون، ولكن ينصح دائما بعدم تناول العلكة باستمرار لأنها تضر الاسنان والصحة بسبب السكريات الموجودة بها، وفي حين أن العلكة التي تحتوي على السكر يمكن أن تضر أسنانك ، فإن العلكة الخالية من السكر يمكن أن تفيد صحة فمك، وحسب ما ذكره موقع dentistryiq فإن فوائدها هى:

فوائد مضغ العلكة الخالية من السكر1: تخفف من جفاف الفم

جفاف الفم هو حالة صحية شائعة، يحدث عندما ينخفض ​​إنتاج اللعاب يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية ، مثل مرض الذئبة ومرض باركنسون ، جفاف الفم.

وهناك أيضًا أدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم مثل مسكنات الألم ومرخيات العضلات ومزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب،و يزيد مضغ العلكة الخالية من السكر من إنتاج اللعاب.

2:منع تجاويف الأسنان

إذا قمت بمضغ العلكة الخالية من السكر بعد 20 دقيقة من تناول الوجبة ، ستكون أقل عرضة للإصابة بالتسوس،و تساعد العلكة على التخلص من جزيئات الطعام عن طريق زيادة إفراز اللعاب، كما أنه يساعد على تحييد البكتيريا المسببة للتسوس.

3: يقوي مينا الأسنان

لا يتسبب الحمض الموجود في فمك في تسوس الأسنان فحسب ، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في تآكل المينا، لأن مضغ العلكة يساعد في تقليل الأحماض ، يمكن أن يساعد في حماية المينا إذا كان لديك مينا أقوى ، ستكون أقل عرضة للإصابة بالتسوس.





4: تقليل حساسية الأسنان

الحساسية هي أحد الآثار الجانبية لتبييض أسنانك على يد متخصص ومع ذلك ، يمكنك تقليل حساسية الأسنان عن طريق مضغ علكة خالية من السكر،و أجريت دراسة أظهرت أن الأشخاص الذين يمضغون علكة خالية من السكر بعد تبييض أسنانهم لديهم حساسية أقل بشكل ملحوظ. يعتقد الباحثون أن العلكة الخالية من السكر تساعد على منع الحساسية عن طريق زيادة إنتاج اللعاب.





5: يجدد النفس

لا يقتصر دور العلكة الخالية من السكر على تحسين صحة فمك فحسب ، بل تساعد أيضًا في إنعاش أنفاسك، إكسيليتول هو المُحلي الطبيعي الموجود في معظم أنواع العلكة الخالية من السكر. هذا التحلية يساعد على انتعاش أنفاسك. علاوة على ذلك ، تساعد العلكة الخالية من السكر على إنعاش أنفاسك عن طريق قتل البكتيريا السيئة التي يمكن أن تسبب الرائحة.