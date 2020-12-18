شكرا لقرائتكم خبر عن هل الموت فجأة له علاقة بالإصابة بجلطة القلب؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر علاقة الموت فجأة والإصابة بجلطة القلب. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنالغالبية العظمى من حالات الموت المفاجئ سببها جلطة القلب الحادة. تجدر الإشارة إلى أن أهم الأسباب للإصابة بجلطة القلب وانسداد الشرايين التدخين وزيادة معدلات الكليسترول في الدم.

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