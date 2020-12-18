زيادة يومية قياسية بوفيات كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجَّلت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا رقما قياسيا، وبلغت 246 في آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 26410 حالات إصابة بالفيروس بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وكانت تركيا على مدى 4 أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض، لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني تسجيل كل الحالات.

وأفادت بيانات الوزارة بأن تركيا سجلت مليونا و982090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس/آذار.