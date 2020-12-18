شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة عند الأطفال المرتبطة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C) هي حالة خطيرة يحدث خلالها التهاب شديد في بعض أجزاء الجسم، مثل" القلب ، الرئة ، الأوعية الدموية ، الكلى ، الجهاز الهضمي ، الدماغ ، الجلد ، العينين"، وتشير الأدلة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال كانوا مصابين في الماضي بفيروس كورونا، وذلك بناء على حصولهم على نتائج إيجابية لدى اختبار الأجسام المضادة، الأمر الذي يشير إلى أن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C) ناتجة عن ردة فعل مناعية مرتبطة بكورونا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تشمل العلامات والأعراض الشائعة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال ما يلي:

1:حمى تستمر 24 ساعة أو أكثر.

2:القيء.

3:الإسهال.

4:ألم المعدة.

5:الطفح الجلدي.

6:سرعة نبض القلب.

7:سرعة التنفس.

8:احمرار العين.

9:احمرار أو تورم الشفتين واللسان.

10:الشعور بتعب غير عادي.

11:احمرار أو تورم اليدين أو القدمين.

12:الصداع أو الدوخة أو الدوار.

13:تضخم العُقَد اللمفية.

تشمل العلامات التحذيرية الطارئة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال ما يلي:

1:عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا.

2:صعوبة في التنفس.

3:تشوشًا ذهنيًا لم يكن موجودًا من قبل.

4:مَيْل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق.

5:ألمًا شديدًا في المعدة.

إذا ظهرت على طفلك أي من تلك العلامات التحذيرية الطارئة، أو أصابه مرض شديد بعلامات وأعراض أخرى، يجب أخذ الطفل إلى المستشفى، إذا لم يكن مرض طفلك شديدًا ولكن ظهرت عليه علامات أو أعراض أخرى مماثلة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال، يجب الاتصال فورًا بطبيب الطفل لاستشارته.