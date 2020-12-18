شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال المولودون لأمهات مصابات بكورونا لديهم أجسام مضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة في سنغافورة أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد.ومنذ أن فيروس كورونا ، كان الباحثون يحاولون الإجابة عن العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، وأحد الاستفسارات التي أجريت منذ بداية المرض غير المسبوق هو كيف تؤثر هذه العدوى على النساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

ووفقا لتقرير جريدة " theguardian.pe"، فإنه على الرغم من أنه قد طُلب منهن توخي الحذر لأن جهاز المناعة لديهم يضعف أثناء الحمل، إلا أن هناك الكثير مما لا يزال غير معروف، فهم أكثر عرضة لمضاعفات الجهاز التنفسي إذا أصيبوا بالمرض الفيروسي، لكن ماذا عن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا؟



الموالليد لامهات مصابات بكورونا

الأطفال حديثو الولادة أقل عرضة للإصابة بـ كورونا من الأمهات

وفقًا للبيانات الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، يُعتقد أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا إنها سلطت الضوء على الآثار الضارة لفيروس كورونا على النساء الحوامل، ووفقًا للمنظمة، فإن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة التي تشرح الصلة بين الأمهات المصابات والأطفال حديثي الولادة.

ووسط التكهنات، وجدت دراسة في سنغافورة أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كورونا ، ووفقًا لشبكة أبحاث أمراض النساء والتوليد في سنغافورة، لا يوجد دليل على انتقال الفيروس بين الأم والطفل.

كان معظم المشاركين في الدراسة مصابين بالعدوى الخفيفة، في حين حدثت ردود فعل أكثر حدة عند النساء الأكبر سناً ذوات الوزن الزائد، تعافى جميع المرضى تمامًا، لكن امرأتين فقدت أطفالهما، وقال الباحثون إن إحدى الحالتين قد تكون مرتبطة بمضاعفات الفيروس.

قد يختلف عدد الأجسام المضادة عند الأطفال

وجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة " Emerging Infectious Diseases journal "، أن 5 نساء قد ولدن بحلول وقت نشر الدراسة، وكان لدى الأطفال أجسام مضادة، ولكن عدد الأجسام المضادة اختلف وكان أعلى بين أولئك الذين أصيبت أمهاتهم بالعدوى في وقت قريب من وقت الولادة.

ومع ذلك، فإن مستوى الحماية الذي قد يقدمه هذا لا يزال غير معروف، ومطلوب مزيد من البحث لرؤية انخفاض الأجسام المضادة مع نمو الأطفال.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة JAMA Network Open أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بفيروس كورونا، لديهم مخاطر منخفضة للإصابة بأعراض حادة، ومن أجل الدراسة، حلل الباحثون بيانات 3374 أمًا. وتابعوا 252 امرأة حامل ثبتت إصابتهن بالفيروس من مارس إلى أغسطس.

ووجد أن الفيروس ينتقل إلى الجنين في 3% فقط من الحالات، ومن بين 252 امرأة حامل مصابة، كانت 95 % منهن بدون أعراض أو كانت لديهن أعراض خفيفة في البداية، وأصيب 6 فقط من هؤلاء النساء بالتهاب رئوي حاد أو حرج كورونا.