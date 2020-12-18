شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 5 تحاليل لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية، ويستخدم الطبيب تحاليل الدم بجانب السؤال عن الأعراض والفحص البدني والأشعة لتشخيص مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز 5 تحاليل دم لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لموقع "Medical news today".

تحاليل الدم لالتهاب المفاصل الروماتويدي

يقوم الأطباء باختبار عينات الدم بحثًا عن العديد من المركبات الالتهابية والجهاز المناعي التي توجد عادةً في الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

1.تحليل (anti-CCP)

يبحث هذا الاختبار عن جسم مضاد ذاتي محدد يسمى مضاد CCP ، وهو موجود فيما يقدر بنحو 60 إلى 80 % من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل.

إذا كان لدى الشخص مستويات مضادة لـ CCP أعلى من 20 وحدة لكل مليلتر (u / ml)، فقد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

يشبه اختبار مضاد CCP اختبار الأجسام المضادة لعامل الروماتويد ومع ذلك ، غالبًا ما يستخدمه الأطباء في تفضيله على اختبار عامل الروماتويد لمزيد من الدقة.

2. اختبار الأجسام المضادة (ANA)

يبحث هذا الاختبار عن مستويات عالية من الأجسام المضادة للنواة ، وهي مركبات يمكنها مهاجمة نواة الخلية ، مما يؤدي إلى تدمير الخلية.

يستخدم الأطباء هذا الاختبار للتحقق من عدة حالات مختلفة ، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي وتصلب الجلد ومتلازمة سجوجرن ومرض النسيج الضام المختلط.

3. بروتين سي التفاعلي (CRP)

يكشف هذا الاختبار عن وجود بروتين سي التفاعلي CRP الذي ينتجه الكبد استجابة للالتهاب في الجسم.

يمكن أن يشير وجود بروتين سي التفاعلي CRP إلى وجود التهاب في أي مكان في الجسم ، ولكن بعض الحالات الطبية ، مثل السمنة والعدوى ، يمكن أن تزيد أيضًا من بروتين سي التفاعلي في الدم.

4. معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR)

يستمر هذا الاختبار لمدة ساعة ، ويقيس السرعة التي تستقر بها خلايا الدم الحمراء في عينة من الدم في قاع أنبوب الاختبار.

يمكن أن تشير نتائج ESR المرتفعة إلى وجود التهاب في الجسم. ومع ذلك ، يمكن أن تتسبب بعض الحالات الأخرى ، مثل فقر الدم والعدوى ، في ارتفاع معدل ESR.

تميل مستويات ESR لدى الشخص إلى الزيادة مع تقدم العمر ، لذا ستختلف نتائجهم بمرور الوقت.

5. تحليل أنسجة HLA

يكتشف هذا الاختبار وجود علامة جينية تسمى HLA-B27 في الدم.

يمكن أن تساعد علامات HLA في الدم الطبيب في تشخيص الحالات التي لها ارتباط بـالتهاب المفاصل الروماتويدي، مثل التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل التفاعلي.

دائمًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات علامات HLA-B27 في دمائهم.