شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح طرق علاج «حرقان القدمين» الناتج عن مرض السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني طرق علاج حرقان القدمين الناتج عن ارتفاع نسبة السكري بالدم، وذلك بعد استثناء الأسباب الأخرى مثل نقص فيتامين(ب12). وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لابد ضبط سكر الدم وضغط الدم واستخدام بعض الأدوية والتي تستخدم أيضاً في علاج الأعصاب أو الصرع أو الأكتئاب لتخفيف الآم وحرقان القدمين مثل لاريكا.

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