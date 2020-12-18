أخطر من كورونا.. حمى "لاسا" تقتل 80 في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 80 شخصًا مصرعهم إثر إصابتهم بحمى "لاسا" في محافظة أوندو شمال نيجيريا.

وأكد مفوض الصحة بالمحافظة جيبايو أديي، الجمعة، أن حمى لاسا باتت تشكل خطورة في البلاد أكثر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حمى لاسا بالولاية سجل أكثر من 80 حالة، فيما بلغت وفيات فيروس كورونا 41 فقط.



وتسببت حمى "لاسا" في وفاة ما يقرب من 300 شخص في 29 محافظة نيجيرية منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.