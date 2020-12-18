إسبانيا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا 27 ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا الجمعة أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 27 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.
ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
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