شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحارب عقار الكيتامين الاكتئاب والقلق الزائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت دراسة بحثية جديدة صادرة عن جامعة كارلتون الكندية، عقار الكيتامين لاستخدامه في علاج مرض الاكتئاب، بعد أن اثبتت فاعليته نظرا لأنه يحتوى على مجموعة من البروتينات، والتي تشارك في تكوين الذاكرة وفاعليتها كمضاد قوى لحالات الاكتئاب الشديدة، طبقا لموقع healthline.

وأثبتت الدراسة أن عقار الكيتامين الذى يستخدم في التخدير وتسكين الآلام قد يملك استخدامات جديدة في حالات الاكتئاب الشديد والذين يقاومون العلاج، بعد أن اثبت فاعليته مقارنة بمضادات الاكتئاب القياسية، والتي قد تستغرق عدة أسابيع حتى يكون لها تأثير، نظرا لأن أكثر من 30٪ من المرضى يقاومون مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ، وهي أكثر مضادات الاكتئاب شيوعا.

ويعمل عقار الكيتامين في غضون ساعات، نظرا لقدرته على إحداث تأثير على مسببات الاكتئاب، فضلا عن قدرته في السلوك والنشاط العصبي، باستخدام الأدوات الجينية لإزالة البروتينات من خلايا دماغية معينة، كما ثبت قدرته على تشغيل أو إيقاف عملية تخليق البروتين، وهو عنصر أساسي في تكوين الذاكرة.

وعثر الباحثون على تأثير الكيتامين في نوعين رئيسيين من الخلايا العصبية، وهى الخلايا العصبية الاستثارية، التي تشكل معظم الخلايا العصبية في أجزاء معينة من الدماغ، والثانية هي الخلايا العصبية المثبطة التي تتحكم في الخلايا العصبية المثيرة ولها تأثيرات مهمة على السلوك، حيث تبين أنه عقار هام في تكوين الخلايا الاستثارية.

ويدرس الباحثون، مدى تأثير العقار على الذكور والاناث ومدى وجود استجابات مختلفة له، الأمر الذى يحدد نتائج هامة في فاعلية العقار ومدى آثاره على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب، خاصة النساء.