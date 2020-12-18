الرجيم المناسب وفق برجك

تسعى كل امرأة للحصول على الرشاقة والجسم الجميل عن طريق إتباع العديد من أنظمة التخسيس التي تنجح في بعض الاحيان وتفشل في أحيان اخرى بسبب الإسترخاء الدائم وقلة الحركة، بالإضافة للوجبات السريعة وهي وجبات غنية بالدهون تجعل فرصة حدوث السمنة اكبر.

ولطالما تساءلت هل هناك علاقة بين الأبراج والرجيم؟

نعم وبكل تأكيد هناك علاقة بين الأبراج والرجيم الخاص لكل برج، فتأثير النجوم والأبراج لا يقتصر فقط على التنبؤات المستقبلية بل امتدّ أيضاً إلى إظهار سمات الشخصية وأسلوب حياتها، واعلمي أنَّ الرجيم المناسب لك قد يكون مخفياً وراء برجك، ويمكن من خلال الأبراج التعرف على النظام الغذائي والأطعمة التي تسبب زيادة في الوزن أو خسارته.

تعرفي مع "الجميلة" ما هي الحمية التي يجب أن تتبعيها لتخسري وزنك الزائد وتبلغي الشكل المثالي وفقاً لبرجك، في السطور الآتية:

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برج الحمل

أنت تتسمين بالكثير من الحيوية وتحبين تناول المأكولات بكثرة، لذا، ننصحك بأن تمارسي التمارين الرياضية وخصوصاً تمارين القلب والسباحة وأن تتخلصي من التوتر لأنَّه يدفعك إلى أن تلتهمي كمية كبيرة من الطعام، فاسترخي لتنحفي.

برج الثور

لا تحبين اتباع الحميات الغذائية بل تفضلين أن تستفيدي من كل لحظة أثناء جلوسك إلى المائدة، وبالرغم من ذلك، ننصحك بأن تعثري على سعادتك في مكان آخر؛ حاولي أن تتخلصي من وزنك الزائد قدر الإمكان من خلال ممارسة الرياضة، وإذا كنت تحبين البروتين، تناولي اللحوم الخالية من الدسم والأسماك، ولا تنسي، إشربي كوباً كبيراً من الماء قبل حلول موعد كل وجبة.

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برج الجوزاء

يخضع إقبالك على الطعام لحالتك النفسية، أما النصيحة التي نقدمها لك فهي أن تتناولي الأطعمة الصحية وسهلة التحضير مثل السلطات واللحوم البيضاء، واحرصي على أن تأكلي الفواكه الطازجة، لكن تجنبي إضافة الزبدة إلى طبق المعكرونة الذي تحبين واستبدليها بالصلصات التي تحتوي على الخضار بزيت الزيتون.

برج السرطان

تميلين عادة إلى الاكتئاب والحزن، ما يدعوك غالباً إلى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات، إذاً ليس عليك سوى أن تلجئي إلى الرياضة وأن تدعيها تصبح البديل لتناولك قطع الشوكولاته خلال ساعات النهار، إفعلي ذلك برفقة الصديقات، ولكن اسمحي لنفسك بأن تخالفي هذه القاعدة من مرة إلى مرتين فقط أسبوعياً.



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برج الأسد

تحبين تناول الأطعمة الشهية من كل نوع، لذا، عليك أن تعتادي عدم التهام كمية كبيرة من المأكولات وأن تختاري منتجات الحليب الطبيعية والخالية من الدهون وتتناولي حبة من الفواكه كوجبة خفيفة، واحرصي على أن تُعِّدي أطباقك بنفسك، على أن تستبدلي الكريم فريش بالجبنة الطازجة الخالية من الدسم والزبدة بزيت الزيتون والصلصة الدسمة بالبهارات.





برج العذراء

أنت متخصصة في اتباع الحميات التي تهدف إلى إنقاص الوزن، لكن عليك أن تمارسي الرياضة من دون مبالغة ومن الضروري ألا يتحول حبك للرشاقة إلى هوس، بإمكانك تناول الطعام بإعتدال من دون أن تبلغي مرحلة الحرمان، وفي حال كنت نباتية، اختاري الحبوب الكاملة، البقوليات والتوفو، وكوجبة خفيفة، وإلجئي إلى اللوز.



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برج الميزان

من المعروف أنّك لا تحبين ممارسة التمارين واتباع الحميات الغذائية، وهذا خطأ! فإذا أردت أن تخسري الوزن، عليك أن تلجئي إلى الرياضة بمساعدة مدرِّبة خاصة وأن تركزي على تناول الفواكه ا وأن تشربي الكثير من الماء.



برج العقرب

أنت امرأة عاطفية ونادراً ما تلجئين إلى عقلك في معالجة الأمور، لذا، ندعوك إلى أن تحاولي، قدر الإمكان، تحسين نمط حياتك وأن تتخلي عن كلّ ما قد يسيئ إلى صحتك مثل القهوة والتدخين، ولا تنسي أن تمارسي التمارين الرياضية وأن تركزي على تناول الفواكه والخضار الموسمية.



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برج القوس

تكادين لا تشعرين بالشبع عند تناولك الطعام، لذا، ندعوك إلى أن تمارسي التمارين لكي تحرقي السعرات الحرارية الزائدة، فاصعدي السلالم قدر الإمكان وقومي بالنزهات برفقة صديقاتك، وتناولي الوجبات الغنية بالبرويتن والألياف مثل البيض والخبز الكامل، وتجنبي اختيار السندويتشات والمأكولات الجاهزة، وفي المساء، كلي وجبة خفيفة.



برج الجدي

حين تضعين نصب عينيك هدفاً ما، فإنّك تسعين إلى تحقيقه بكل ما أوتيت من قوة وتنجحين في ذلك، وهكذا فإنك تختارين الأطعمة الصحية وتعتمدين نظاماً غذائياً متوازناً لكي تحافظي على رشاقتك، لذا ننصحك بأن تتناولي اللحوم البيضاء الخالية من الدسم والقمح الكامل وأن تتجنبي الأطعمة الدهنية والحلوة وأن تمارسي التمارين مثل البيلاتس وتتجنبي التهام كمية كبيرة من الطعام.



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برج الدلو

تعانين من مشكلة نقص الوزن وزيادته بشكل متكرّر، لذا، ننصحك بأن تتناولي وجباتك بانتظام وبألاَّ تنسي وجبة الفطور لكي تحصلي على الطاقة التي تحتاجين إليها خلال النهار، وندعوك إلى أن تختاري الأطعمة المطهوة على البخار والفواكه والخضار والبروتينات... كذلك من الضروري أن تمارسي تمارين القلب.



برج الحوت

أنت انفعالية ومحبة للطعام وعدوة للرجيم، وهذا ما يجعلك تكتسبين الوزن بسرعة، إذاً، من الضروري، في هذه الحالة، أن تشربي الكثير من الماء وأن تأكلي طعامك ببطء وأن تضعي الشوكة في الطبق بين الحين والآخر، ومن المهم أن تستهلكي الفواكه والخضار الموسمية والأجبان الخالية من الدسم وثمار البحر، فهي تمنحك الكثير من الطاقة.

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