شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الوزن الزائد هيخليك تعجز قبل الأوان.. دراسة تكشف علاقة الشيخوخة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس الأمريكية، عن وجود علاقة بين السمنة والإصابة بأمراض الشيخوخة، حيث ترتبط الزيادة المفرطة في الوزن الناجمة عن النظام الغذائي والأمراض الأيضية بعملية الشيخوخة، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.com.

واستندت الدراسة على أن فحص الانقسامات الخلوية التي يحدث بها تكرار للكروموسوم، بحيث لا تستطيع الخلية بعد الآن تكرار كروموسوماتها بأمان وتصبح متوقفة أو متضررة، مما يؤثر على الشيخوخة وتطور الأمراض التنكسية.

كما أظهرت الدراسات الحديثة العلاقة بين أمراض التمثيل الغذائي التي تسببها السمنة مثل مرض السكري وتراكم الخلايا الشائخة، مما يشير إلى أن السبب الرئيسي للإصابة بالشيخوخة هو الانقسام المفرط للخلايا الجذعية الناتج عن الإصابة بالسمنة.

وتبين أيضا أن الإفراط في التغذية الذي يتسبب في تكاثر الخلايا الجذعية المفرط وتآكل التيلومير، يسهم في تهيئة الخلايا الدهنية، للشيخوخة المبكرة وخلل الأنسجة.واستعانت الدراسة بتحليل الخزعات من المرضى الذين يخضعون لجراحة علاج السمنة، حيث تبين العلاقة الميكانيكية بين الشيخوخة والسمنة الناجمة عن النظام الغذائي وأمراض التمثيل الغذائي.

وتعد من أهم الأسباب أيضا التي تؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة وجود بعض الحالات الوراثية النادرة جدًا التي يمكن أن تسبب لك علامات الشيخوخة في مرحلة الطفولة والبلوغ المبكر، وتسمى هذه الشروط "بروجيريا".

ويعد تجعد اليدين احد اهم أعراض الشيخوخة المبكرة، حيث تصبح الطبقات العليا من بشرتك أكثر نحافة وتحتوي على عدد أقل من البروتينات الهيكلية مثل الكولاجين والتي تعطي بشرتك شكلها، وقد تبدأ يديك في الظهور بمظهر أكثر هشاشة وعرضة للتجاعيد.