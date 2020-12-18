شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تجعل جسدك يرفض الاستجابة للرجيم وحمية إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثيرون إلى حميات غذائية قوية، أملا فى إنقاص وخسارة الوزرن والكيلوجرامات، إلا أنه على الرغم من التزام البعض باتباع تعليمات الرجيم القاسى، وتجنب الأطعمة الذهنية التى ينتج عنها تراكم الدهون والسمنة المفرطة، إلا أن النتيجة قد لا تكون مرضية، وهذا يرجع لعدة أسباب وعوامل تتسبب فى فشلك فى خسارة وزنك.

وأكد تقرير نشر فى موقع healthline، عن بعض العادات والممارسات التى قد تتسبب فى عدم تحقيق نتائج مرضية فى الحمية الغذائية التى تتبعها:

1.الماء، قد يسهم تناول الماء باستمرار فى مساعدة الجسد للتخلص من الدهون وعملية الحرق التى تتم خاصة بالساعات الأولى من اليوم، إلا أن العديد يغفل تناول المياه خلال يومه لذا قد يتسبب ذلك فى ثبات الوزن وعدم فقدان الدهون.

2. تناول الأطعمة الخداعة التى قد تكون ضمن نظامك الغذائى لكنها تحتوى على نسب من السكر، مثل الشوفان واللبن قليل الدسم والزبادى، التى قد تحتوى على السكريات وبالتالى تفاجأ بعد فقدان الوزن.

3. تخطى وجبات الطعام الأساسية والاكتفاء بوجبة واحدة تكون أحد الاسباب التى تعيقك فى فقدان وزنك، فإن تناول الوجبات القليلة على مدار اليوم يساعد للتخلص من الدهون وزيادة عملية الحرق.

4. تناول المشروبات "الدايت" مثل المشروبات الغازية ، فعلى الرغم أنها لم تحتوى على سكريات إلا أنها تحتوى مواد تحلية صناعية لم يتمكن الجسم من هضمها.

5. النوم فإن عدم الحصول على قدر كافى من النوم يسهم فى عدم قدرتك على التخلص من الدهون ويؤثر على عملية الحرق، نظرا لأن تراجع ساعات النوم ترتبط بهرمون الليبتين المسئول عن التحكم فى الجوع، كما انه مرتبط ايضا بهرمون الجريلين المسبب للجوع والشهية.