الفرق بين حمل الولد والبنت في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 03:40 صباحاً - متى يمكن معرفة جنس الجنين، وهل هناك بعض الأعراض التي تساعد الحامل على معرفة نوعه في الشهور الأولى من الحمل، وتكثر وتزداد رغبة الحامل في معرفة نوع الجنين في الثلث الأول من الحمل، وعلى ذلك تساعدك الدكتورة هديل نبهان، اختصاصية، النساء والولاد، بهذه المعلومات حول طرق تحديد جنس الجنين سواء ولد أو بنت كالآتي. أعراض الحمل العامة للجنسين هناك بعض الاعراض المشتركة للحمل بين الولد والبنت الشعور بالغثيان والرغبة في القيء.

انتفاخ البطن والشعور بالتحجر والغازات وكثرتها.

الميل إلى النوم والكسل والخمول.

شم روائح غريبة.

اشتهاء أطعمة في غير موسمها.

تأخر الدورة الشهرية المنتظمة عن موعدها لعدة أيام، وقد يكتشف الحمل بعد ثلاثة أيام من مرور موعدها الثابت. أعراض الحمل بولد ترتفع دقات قلب الحامل عند الحمل بولد قد تشتهي الأطعمة المالحة بكثرة.

الخطوط السوداء تحت العينين.

بدء ظهور الكلف على الوجنتين.

غزارة شعر الجسم.

ظهور خط الشعر أغمق من البنت في البطن. أعراض الحمل ببنت تحب الحامل ببنت الحلويات تشتهي الحامل الأطعمة الحلوة.

تقل نسبة ظهور الشعر في جسمها بشكل كبير.

نضارة واشراق البشرة.

الميل إلى النوم بكثرة.

ثقل في أسفل البطن" تحزيق".

خط الشعر على البطن يكون فاتحاً. متى يمكن تحديد جنس الجنين؟ تشتهي الموالح في حال الحمل بولد مع نهاية الثلث الأول من الحمل يمكن تحديد نوع الجنين عن طريق السونار.

يمكن تحديد جنس المولود في نهاية الثلث الأول من الحمل بالكثير من التدقيق.

في الثلث الأول من الحمل يكون رأس الجنين كبيراَ مقارنة مع حجم جسمه.

ربما يعمد الأطباء لمعرفة جنس الجنين في الشهر الثالث لتحديد بعض الأمراض الوراثية التي تصيب جنساَ دون الآخر.

في الأسبوع التاسع من الحمل يتكون البرعم التناسلي للجنين.

ولكن لا يتم تحديد جنس المولود قبل الأسبوع الثاني عشر لأن البرعم التناسلي يتشابه في الذكر والأنثى. والآن عزيزتي الحامل إذا كان لديك أسئلة حول الموضوع أتركيها لنا في مربع التعليقات، وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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