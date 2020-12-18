شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الكيميائية فى السجائر تزيد شدة كورونا.. دراسة توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن المستويات المرتفعة من مادة الكادميوم الكيميائية الموجوة في السجائر، ترتبط بزيادة خطر الوفاة لدى مرضى الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.ويرى العلماء أن المادة الكيميائية الموجودة في السجائر والخضراوات الملوثة يمكن أن تزيد من شدة أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، مثل فيروس كورونا، وتسلط نتائج الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives ، الضوء على الفوائد الصحية المحتملة لتقليل التعرض العام للكادميوم.



السجائر الالكرتونية وفيروس كورونا

المدخنون أكثر عرضة لوفيات كورونا

سلط البحث السابق الضوء على التأثير الضار للتعرض طويل المدى للكادميوم على صحة الإنسان، مع وجود أدلة تظهر أنه حتى عند المستويات المنخفضة يمكن أن يؤثر سلبًا على الرئتين، ولهذا السبب ، قد لا يتمكن الأشخاص المعرضون لمستويات عالية نسبيًا من الكادميوم من التعامل مع تأثير فيروس الأنفلونزا على الرئتين.

في بداية الوباء ، أبرز الباحثون على الفور أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة من كورونا، هم رجال مدخنون وكانوا أكبر سناً، وشجع هذا الدليل الباحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة واشنطن على إجراء دراسة تبحث في كيفية تأثير التعرض للكادميوم على فيروس كورونا .

لاستكشاف هذه العلاقة ، تم الحصول على البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة (NHANES) من الأعوام 1988 إلى 1994 ، ومن 1999 إلى 2006.

تم تضمين بيانات من إجمالي ما يقرب من 16000 مشارك في التحليل، تم قياس مستويات الكادميوم في المسح الأول عن طريق عينات البول، وفي المسح الثاني عن طريق عينات الدم.

نظر الباحثون في مستويات الكادميوم لدى غير المدخنين وكذلك المدخنين ، بالنظر إلى الكمية الهائلة من المواد الكيميائية الموجودة في السجائر (والتي قد تؤثر على النتائج).

قام الباحثون بتعديل عوامل العمر ، ومؤشر كتلة الجسم ، والتعليم ، وارتفاع ضغط الدم ، والعرق ، وكوليسترول الدم ، والجنس ، ووجدوا أن الكادميوم كان مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.بالإضافة إلى أن الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية 80 لديهم فرصة بنسبة 15 ٪ للوفاة من هذه الأمراض مقارنة مع أولئك الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية العشرين.

زاد هذا الخطر بالنسبة لأولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا، مع البيانات التي كشفت أن غير المدخنين الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية 80 كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي بنسبة 27 ٪ مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات الكادميوم في النسبة المئوية العشرين.

في حين لم يتمكن الباحثون من إلقاء نظرة مباشرة على تأثير مستويات الكادميوم على معدل وفيات كورونا ، فإن نتائجهم تسلط الضوء على أن المستويات الأعلى من التعرض للكادميوم مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات من فيروسات الجهاز التنفسي.

تشير الأدلة إلى أن الكادميوم قد يعرض الناس لأعراض أكثر حدة لـ COVID-19، ويقترح مؤلفو الدراسة أنه لحماية أنفسهم من التأثيرات الأكثر خطورة لـ كورونا ، يجب على المدخنين التوقف عن التدخين.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الجمهور الاعتدال في تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية نسبيًا من الكادميوم ، مثل الحبوب والأرز والأعضاء الحيوانية وفول الصويا وبعض الخضار الورقية.