بعد ثلاثة أشهر من الشفاء.. شخص من أصل عشرة لا يزال يعاني من التأثير المستمر لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - جانب آر من الصراع مع الفيروس المقلق “كوفيد-19″، فعلى الرغم من توصل كبرى شركات الدواء العالمية إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، إلا أن دراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص سيبقون يعانون من أعراض الفيروس حتى بعد فترة طويلة من الإصابة والشفاء منه.

وفي مقال نشرته صحيفة “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، تشير البيانات إلى أن واحداً من كل عشرة ناجين من فيروس كورونا يعانون من أعراض دائمة بعد ثلاثة أشهر من الإصابة بالمرض.

نشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) تقريراً عن ” كوفيد الطويل”، وهو مجموعة واسعة من الأعراض التي تستمر بعد أشهر من الشفاء من المرض الأصلي.

وكشف المكتب أن 9.9 في المائة من البريطانيين الذين تغلبوا على الفيروس التاجي ما زالوا يعانون من الآثار الدائمة للمرض بعد 12 أسبوعاً. في حين أبلغ 21 في المائة عن أعراض مستمرة بعد خمسة أسابيع من إزالة العدوى الأولية.

ومن بين الأعراض الأكثر شيوعاً: التعب والسعال المستمر والصداع.

كما كشفت أرقام ONS أن معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية كانت أعلى 12 مرة بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع كوفيد مقارنة بالمرضى غير المصابين بالفيروس.

سيتعافى معظم المرضى المصابين بالفيروس التاجي في غضون أسبوعين ، بعد أن يعانوا من الحمى والسعال ويفقدوا حاسة الشم أو الذوق لعدة أيام.

لكن الأدلة تظهر أن الأعراض المنذرة بالفيروس يمكن أن تستمر لأسابيع متتالية في “ناقلات طويلة” — وهو المصطلح للمرضى الذين يعانون من مضاعفات دائمة.

يعتقد الباحثون أن هذه الأعراض هي “الآثار اللاحقة” للفيروس التاجي ، بسبب الأضرار التي لحقت بالأعضاء والجهاز المناعي والجهاز العصبي.

وقد شبهه الأطباء بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال ، وهي حالة غير مفهومة جيداً يمكن أن تتطور بعد أكثر من عقد من الإصابة الأولية.

لا يزال المسؤولون يجهلون بالضبط عدد الأشخاص الذين لديهم حالياً كوفيد الطويل-لكن الناشطون يقولون إن العدد قد يصل إلى 500,000 في المملكة المتحدة.

يدعي البعض ، بما في ذلك كلير هاستي — مؤسسة مجموعة الدعم لكوفيد الطويل ، أنّ الآثار الدائمة للفيروس تركتهم كالمقيدين بالكرسي المتحرك. ويقول آخرون أنهم غير قادرين على تخطي بضع عتبات من الدرج دون انقطاع أنفاسهم.

كشف وزير الصحة مات هانكوك الشهر الماضي أن الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ستنشئ 40 مستشفى صغير لمساعدة أولئك الذين يعانون من كوفيد الطويل.

وقال إن التهديد “ليس فقط للأكبر سناً والأكثر ضعفاً, ولكن لأي شخص من أي عمر ومن أي خلفية”.

يقول العلماء أنه يبدو أن هناك نوعين رئيسيين من كوفيد الطويل-أولئك الذين لديهم تلف واضح لأعضائهم ، بما في ذلك تندب في الرئتين أو عضلات القلب أو تلف عصبي. هؤلاء الناس هم أقلية عانوا عادة من نوبة خطيرة للغاية من كوفيد.

لكن غالبية الأشخاص الذين يبلغون عن كوفيد الطويل ليس لديهم أي ضرر يمكن قياسه لأجسادهم. ولا يزال العلماء غير متأكدين مما يسبب أعراضهم.

استندت بيانات ONS التي تم إصدارها إلى استطلاعات لـ 8,193 بريطانياً الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد بين أبريل وبداية ديسمبر.

طلب من المستجيبين الكشف عن الأعراض المستمرة التي عانوا منها في أعقاب مكافحتهم المرض الفيروسي.

بالإضافة إلى تقدير عدد الأشخاص الذين يصابون ب”كوفيد الطويل” ، كشف ONS أن المصابين يعانون من أعراض دائمة لمدة 40 يوماً ، في المتوسط.

كما بحثت الإحصاءات التي تم إصدارها على جدول بيانات بدون تقرير مصاحب في معدلات “الأحداث السلبية” بين مرضى كوفيد في المستشفى.

كان هناك 161.9 حدثاً رئيسياً في القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبات القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية ، لكل 1000 مريض من مرضى كوفيد.

لكن المعدل بين المرضى الذين لم يكن لديهم كوفيد ولكن تم مطابقتهم بناء على عمرهم وجنسهم وعرقهم ووزنهم وظروفهم الصحية الأساسية وأين عاشوا، كان فقط 13.6.

وكانت معدلات الإصابة بالسكري وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الكبد المزمنة والتي يمكن أن تكون قاتلة، كلها مرتفعة أيضا”.

شوهدت تفاوتات مماثلة في مرضى كوفيد الذين تم تصنيفهم على أنهم مصابون بأمراض خطيرة أثناء إقامتهم في المستشفى.

كان معدل النوبات القلبية بين هؤلاء المرضى 112.4 لكل 1000 في مجموعة كوفيد و 20.6 في المرضى الآخرين.

وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة ييل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن المستويات القصوى من الأجسام المضادة “نيران صديقة” في الجهاز المناعي يمكن أن تؤدي إلى أعراض كوفيد الطويل.

يعاني مرضى الفيروس التاجي من أعداد كبيرة من “الأجسام المضادة الذاتية” في الدم التي تسد الأجسام المضادة التي تعالج كوفيد في الجسم وتهاجم عدة مناطق ، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والكبد.

وجدت الدراسة أن هذا قد يفسر سبب تعرض بعض المصابين بـكوفيد لأعراض طويلة الأمد-مثل التعب وضيق التنفس ومشاكل الدماغ.

أحصى العلماء عدد “الأجسام المضادة الذاتية” في دم 194 من عمال المستشفيات والمرضى الذين يعانون من كوفيد- مقارنة بـ 30 موظفاً أصحاء.

ووجد الباحثون أن الأشخاص غير المصابين لديهم أجسام مضادة أقل بكثير من أولئك الذين لديهم الفيروس.

اكتشفت مجموعة أخرى من الاختبارات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الأجسام المضادة الذاتية قد عانوا من أسوأ أعراض لكوفيد-19.

ويخشى العلماء من أن الآثار السلبية لـ “النيران الصديقة” يمكن أن تستمر لفترة طويلة ، مما سبب كوفيد الطويل.