شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد يوجه نصائح لمرضى السكر وكبار السن بشأن فيروس A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محسن سلامة، أستاذ أمراض الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، عن مفاجأة خطيرة، وهو أن فيروس"A" رغم أنه فيروس شبه حميد، ولكن بعض الأشخاص قد يكون الفيروس قاتلاً بالنسبة لهم ويسبب لهم مضاعفات خطيرة تؤثر على الكبد، والكلى، والقلب، والبنكرياس.

وأوضح، أن فيروس"A"يحقق الشفاء التام بنسبة 99%، ولكن في حالات نادرة يسبب مضاعفات خطيرة على الكبد، والكلى، والبنكرياس، والقلب، وحالة المريض قد تكون شديدة الخطورة، ولكن عند وجود مستشفى متخصص لعلاج المريض فانه يتم شفائه تماما.

وأكد الدكتور سلامة أن أهم مؤشر للإصابة الشديدة، هو وجود صفراء مصحوبة بالفشل الكلوى الحاد، وهو مؤشر للإصابة الخطيرة، والعلاج يكون تحفظيا، ومن خلال علاج الأعراض، وعلاج الفشل الكلوى، أو علاج التهاب البنكرياس، مشيرًا إلى أن الوقاية مهمة جدًا لتجنب المضاعفات، وتناول التطعيم الخاص به، والذى يكون إما منفردا، أو تطعيم مشترك مع فيروس B.

ينصح بتناوله قبل سن 25 سنة، لأن عند 25 سنة فإن 90 %من الشباب قد أصيبوا به، وهو عبارة عن جرعتين يتناولهما المريض.

وقال، إن الحالات التي تسبب مضاعفات خطيرة هم: كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من السكر أو شرب الكحوليات، أو يعانى من كبد دهنى مصحوب بارتفاع في إنزيمات الكبد، مضيفا أن الإصابة بالمضاعفات غالبا ما تكون نادرة الحدوث.

وأوضح، أن الإصابة بفيروس "A" غالبا ما يكون عن طريق الأكل الملوث أو نقل الدم من شخص مصاب بالفيروس، أو مخالطة شخص مصاب بالفيروس، مؤكدًا أن العدوى تنتقل قبل أسبوعين من ظهور الأعراض، وأسبوع بعد ظهور الصفراء، وينتقل الفيروس من خلال الرزاز، والبول، والبراز، حيث أن كل هذا يمكن أن ينقل العدوى للآخرين.