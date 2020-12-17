هولندا تبدأ التطعيم ضد كورونا 8 يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم هولندا البدء في التطعيم ضد كورونا في 8 يناير/كانون الثاني، حسبما أعلنت وزارة الصحة في لاهاي، مساء الخميس.

ويُشْتَرَط لتنفيذ هذه الخطوة أن يسبقها صدور تصريح من الهيئة الأوروبية للأدوية بتداول لقاح كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، وهو الأمر المتوقع حدوثه يوم الإثنين المقبل، وفي أعقاب ذلك يتعين حصول اللقاح على موافقة المفوضية الأوروبية.



ومع بدء التطعيمات في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لن تتماشى الإجراءات في هولندا مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي والمقرر لها أن تبدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول وفي 28 أو 29 من الشهر الجاري في بعض الدول، حسبما كتبت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين على تويتر، الخميس.

من جانبه، أكد هوجو دي يونج، وزير الصحة الهولندي، الخميس، في البرلمان أن 8 من الشهر المقبل هو أقرب موعد ممكن لحملة التطعيمات، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التخطيط والتنظيم "بعناية وأمان وبشكل مسؤول".

ومن المنتظر أن يتم أولا تطعيم العاملين في دور الرعاية ومؤسسات المعاقين، وسيكون هناك 25 مركزا للتطعيم جاهزا للعمل في كافة أنحاء البلاد في 18 من الشهر المقبل.