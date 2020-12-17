شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحلون لغزا عمره 100 عام عن تأثير الملاريا على الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بحثى دولى من الهند وبريطانيا في حل لغز عمره 100 عام حول كيفية تأثير الملاريا على الدماغ باستخدام تقنيات تصوير الرنين المغناطيسي، وهو تقدم يكشف كيف يتسبب المرض الفتاك في نتائج مختلفة لدى البالغين والأطفال، حسبما ذكرت صحيفة TIME NOW NEWS.

وفقًا للباحثين، تعتبر الملاريا الدماغية من المضاعفات الشديدة التي تهدد الحياة للعدوى بطفيلي Plasmodium falciparum الذي يمكن أن يصيب البشر من خلال لدغة بعوض انوفيليس، ويموت خُمس الأشخاص المصابين بهذا النوع من المرض على الرغم من العلاج ، والتأثيرات العصبية المعرفية اللاحقة شائعة بين الناجين ، قالوا إن آثار الملاريا على الدماغ حيرت العلماء على مدار المائة عام الماضية.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في دورية Clinical Infectious Diseases فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المتطورة لمقارنة التغيرات في أدمغة الناجين مع أولئك الذين ماتوا من المرض عبر مختلف الفئات العمرية.

قال سام واسنر ، مؤلف مشارك في الدراسة من مدرسة لندن للصحة ، "لسنوات ، اعتمد العلماء على تشريح الجثث لفهم علم أمراض الملاريا الدماغية ، لكن هذا لا يسمح لك بالمقارنة بين الناجين والوفيات"، وأضاف واسنر: "باستخدام تقنيات التصوير العصبي لرؤية لقطة للدماغ الحي ، تمكنا من تحديد السبب المحدد للوفاة لدى البالغين".

في الدراسة ، قام العلماء بتقييم 65 مريضًا بالملاريا الدماغية و 26 مريضًا مصابًا بالملاريا "غير المعقدة" ، والذين كانوا يعالجون في مستشفى Ispat العام في روركيلا بالهند ووجدوا أن تورم الدماغ يميل إلى الانخفاض مع تقدم عمر المريض ، وأنه، على عكس الأطفال ، لا توجد علاقة بين تورم المخ والموت لدى المرضى البالغين من نفس المجموعة.

وبدلاً من ذلك ، قال الباحثون إن حالات البالغين القاتلة كانت تعاني من نقص حاد في الأكسجين يؤثر على جميع هياكل الدماغ ، مقارنةً بالحرمان الموضعي من الأكسجين لدى الناجين فقط، وقالوا إن النتائج مدعومة بمستويات مرتفعة بشكل كبير من جزيئات معينة في الدم والتي تشير إلى الحرمان من الأكسجين.

استنادًا إلى النتائج ، يعتقد الباحثون أنه يمكن تطوير نظام لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة عند الدخول الى المستشفي يمكن أن تساعد في إدارتهم السريرية.

وأوضح سنجيب موهنتي ، رئيس مشارك في الدراسة من مركز الدراسة: "تشير النتائج إلى احتمال محير للعلاجات المستهدفة للملاريا الدماغية ، ونحن نخطط الآن لإجراء تجارب سريرية لاختبار ما إذا كانت العلاجات المساعدة للحرمان من الأكسجين فعالة للبالغين"، وأضاف: "إذا نجحت ، فقد تكون هذه خطوة مهمة نحو خفض عدد القتلى من أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم".