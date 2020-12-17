شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: 70% من المتطوعين فى تجارب لقاح كورونا الهندى النهائية يرفضون التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سانجاي راي ، الباحث الرئيسي في تجربة لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا والتي تجرى في معهد الهند للعلوم الطبية عن رفض أكثر من 70% من المتطوعين فى التجارب النهائية للقاح الحقن به، مشيرا إلى أن الحماس الذي شوهد في تجربتين سابقتين مفقود في المرحلة الثالثة.



لقاح كورونا الهندى

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS شهد التسجيل في المرحلة الثالثة من التجربة البشرية لـلقاح كوفاكسين انخفاضًا في معهد All India للعلوم الطبية، حيث رفض أكثر من 70 في المائة من المتطوعين أخذ اللقاح بعد المشاركة في التجربة، وقال راي "بالنسبة للمرحلة الثالثة ، يرفض الناس أن يصبحوا مشاركين لأنهم يعتقدون أن اللقاح سيأتي للجميع قريبًا"، وفي حديثه عن معدل الرفض ، قال راي في تجارب المرحلة الثالثة إن معدل الرفض يتراوح بين 70 و 80 % في المشاركة ، بينما كان معدل الرفض أقل من 10 %في المرحلة الأولى والثانية من التجربة.

وأشار إلى أن "المتطوعين عندما يتم إبلاغهم بأنه قد يتم إعطاؤهم أيضًا دواءً وهمياً لأنه مرحلة تجريبية ، يرفضون المشاركة عندما سئل عن نتائج المرحلة الأولى من لقاح كوفاكسين، قال راي إن النتائج الأولية تعكس أن اللقاح آمن ، وآثاره الجانبية ضئيلة.

وأضاف: "أنه يظهر أن كوفاكسين تسبب في استجابة مناعية وكذلك مخاوف السلامة الفورية التي تعالجها نتائج المرحلة الأولى"، احتاج المعهد البحثى الذى يجرى التجارب على اللقاح إلى 1500-2000 مشارك في المرحلة الثالثة من تجربة كوفاكسين ولكن حتى الآن ، لم يتم تسجيل سوى 200 مشارك حتى الآن.

وتعليقًا على ترخيص الاستخدام الطارئ لـكوفاكسين، قال راي إنه إذا اقتنع منظم الدواء ببيانات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب ، فقد يعطي الضوء الأخضر.