أطفالنا وكورونا.. في أي عمر يسمح لهم بأخذ اللقاح؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 24 ثانية

مع إعطاء الضوء الأخضر لمنح لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، طفت أسئلة على السطح بخصوص أثره على الفئات الأصغر سنا، والتي لم تأخذ حقها في التجارب بالشكل الكافي، خلال الفترة الماضية.

وقال تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، الخميس، إنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

وكان لقاح فايزر قد حصل على موافقة من جانب الإدارة الأميركية لمنحه لمن هم في عمر الـ 16 عاما وفيما فوق.

وقد بدأت عملية تجريب اللقاح على الأطفال في سن الـ 12 في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن تستمر التجارب عدة أشهر أخرى.

وسيتعين على إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”، أن تقرر موعد الاستخدام الطارئ للقاح على هذه الفئة العمرية، وذلك بعد توفر البيانات الكافية.

وبدأت شركة “موردنا” – التي على وشك الحصول على رخصة ثانية للقاح كورونا بعد فايزر- في تجريب اللقاح على أشخاص بين عمر 12 إلى 17 عاما، هذا الشهر.

ومن المقرر أن تتابع الشركة حالة المشاركين في التجارب لمدة عام، ويتوقع أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال الأقل من 12 عاما، مع بداية عام 2021.

وليس من الواضح ما إذا كانت النتائج الخاصة بالأعمار اليافعة ستظهر قبل بداية موسم المدارس العام القادم أم لا، بحسب “أسوشيتد برس”.

ولا يمرض الأطفال بشدة من فيروس كورونا، لكنهم قادرون على نقل الفيروس للآخرين، كما يقول الباحث الرئيسي في دراسة شركة فايزر على الأطفال في مستشفى سينسيناتي للأطفال، روبرت فرينك.

وأشار فرينك إلى إصابة ما لا يقل عن 1.6 مليون شاب في الولايات المتحدة، فيما تم نقل ثماني آلاف إلى المستشفى وتوفي 162 بسبب الفيروس.