زيادة يومية قياسية في وفيات كورونا بتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغت 243 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع في المجمل إلى 17364 حالة.
كما تم تسجيل 27515 إصابة جديدة من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض، بانخفاض تجاوز ألفي حالة عن اليوم السابق، وفقاً لوكالة "رويترز".
وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وسجلت تركيا إجمالاً مليون و955680 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة في مارس/آذار.
وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلاً عاماً في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.
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