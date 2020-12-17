شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «زووم».. انطلاق مؤتمر «التحول الرقمي في وقت الأزمات» السبت بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السبت المقبل، أعمال المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في حياتنا، في نسخة خاصة إحتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق المؤتمر، ويعقد أونلاين تحت عنوان: «التحول الرقمي في وقت الأزمات»، وتستمر أعماله حتى 21 ديسمبر.

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، أن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث في مجالات الاتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين.

وأضاف أن المؤتمر يعالج عدة محاور من خلال الجلسات المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمى، الأبعاد النظرية والفلسفية للتحول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للتحول الرقمي والتحول الرقمى في القطاعات المختلفة،كما يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسة والأبحاث وورش العمل بالاضافة إلى جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا والقطاعات الحكومية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال في مجال الإتصالات والمعلومات.

وتعقد الجلسة الإفتتاحية في تمام التاسعة والنصف من خلال الرابط shorturl.at/myC29 على منصة MS Teams.