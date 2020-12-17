السعودية تطلق حملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السعودية، الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد التي تستهدف الذين تجاوزوا سن 65 عاماً والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى.

وقال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، بعد تلقيه جرعة من اللقاح في مركز للتطعيم في الرياض: "اليوم بداية انفراج الأزمة"، لافتاً إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق السعودية.

ووجه الشكر لجميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء على جهودهم في العمل لحماية سلامة صحة الجميع، وضمان مأمونية اللقاح وفعاليته، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتجري حملة التطعيم على 3 مراحل، تشمل الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوزوا سن الـ65 وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة.

بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة الذين تجاوزوا 50 عاماً، أما المرحلة الثالثة فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت السعودية أجازت قبل أسبوع استخدام لقاح "فايزر ـ بيونتيك".