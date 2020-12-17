2149 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، تسجيل 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 1015 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 132 "منهم 36 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتقرر الحكومة في وقت لاحق اليوم الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 133186.