دراسة: البندورة تقي من الاكتئاب

الخميس 17 ديسمبر 2020

اكتشفت دراسة جديدة أن تناول القليل من البندورة عدة مرات في الأسبوع من شأنه أن يخفف خطر الإصابة بالاكتئاب، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين بجامعة «تاينجين» الصينية، حللوا سجلات الصحة العقلية والعادات الغذائية لـ1000 امرأة ورجل في أعمار تزيد على الـ70 عاماً، ووجدوا أن تناول البندورة مرتين إلى 6 مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة في الأسبوع.

وتبين خلال مراحل الدراسة أن الذين يتناولون هذا النوع من الخضار يومياً يتراجع عندهم خطر الاكتئاب بنسبة 52%. وتبيّن أن الفواكه والخضراوات الأخرى لا تعود بالفائدة نفسها على الأشخاص.

ونقل المصدر عن العلماء قولهم إن تناول الملفوف والجزر والبصل واليقطين يبدو له تأثير بسيط أو حتى لا تأثير أبداً على الوضع النفسي. ويعاني 20% من الناس من الاكتئاب في فترة بحياتهم، وتصيب هذه الحالة النساء أكثر من الرجال، ويزيد خطر إصابة المسنين بها بسبب تراجع صحتهم الجسدية، ووحدتهم. وتعتبر البندورة غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي يعتقد بأنها تحمي ضد الأمراض. وقال العلماء إن نتائج دراستهم تظهر أن تناول نظام غذائي غني بالبندورة قد يكون له تأثير مفيد على منع أعراض الاكتئاب.