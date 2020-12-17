لقاح فايزر ضد كورونا يسبب "حساسية شديدة".. والشركة تعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت عاملة في المجال الصحي تعيش في ألاسكا بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العاملة تم نقلها إلى المستشفى للعلاج.



ولم يكن لدى هذه الممرضة، التي لم يُكشف عن اسمها، أي حالات حساسية سابقة معروفة، وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقرّ، وفق الصحيفة.

وأكدت شركة فايزر من جهتها أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة.

وأوصت السلطات الصحية البريطانية في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعدم إعطاء لقاح "فايزر/بيونتيك" للأشخاص الذين عانوا في الماضي من "حالات حساسية شديدة"، بعد أن أظهر شخصان ردة فعل سيئة إثر تلقيهما الجرعة الأولى.

وأكد متحدث باسم فايزر "سندرس عن قرب كافة المعلومات التي تتحدث عن حساسية خطيرة وسنحدّث إذا لزم الأمر نشرة" اللقاح.

وأعطت الولايات المتحدة مساء الجمعة ضوءها الأخضر لبدء استخدام لقاح "فايزر/بيونتيك"، ما فتح المجال أمام حملة تلقيح واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد بدأت الإثنين.

إلا أن السلطات الصحية الأمريكية أوصت بعدم إعطاء هذا اللقاح لأشخاص قد يُظهرون حساسية إلى أحد المكوّنات في تركيبة اللقاح.

وتعتزم الولايات المتحدة تلقيح 3 ملايين شخص هذا الأسبوع وتأمل في تلقيح ما يصل إلى 20 مليون شخص إذا أعطت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء أيضاً ترخيصاً عاجلاً للقاح موديرنا بحلول نهاية الأسبوع.