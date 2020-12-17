شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: إعادة بعض جرعات لقاح فايزر بأمريكا للشركة بسبب شدة برودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن تعليق بعض الجرعات الأولى من لقاح فايزر لفيروس كورونا عن التسليم فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث أعيدت إلى الشركة لأنها كانت أكثر برودة مما كان متوقعًا.

ووفقا للتقرير قال جوستاف بيرنا، الجنرال بالجيش الذي يشغل منصب كبير ضباط العمليات في عملية Warp Speedوارب سبيد ​​، إن مجموعة من القوارير في موقعين في كاليفورنيا كانتا أكثر برودة مما يفترض أن تكون، مؤكدا أن الشيء نفسه حدث في مكان واحد في ولاية ألاباما.

وأوضح التقرير أنه يمكن استخدام كل من الأطباق الأربعة التي تحمل اللقاح لتطعيم 975 شخصًا، وقالت شركة فايزر إن لقاحها يجب تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، أي ما يعادل سالب 94 درجة تحت الصفر فهرنهايت، وتم توزيع نحو 2.9 مليون جرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتعمل كل من شركة فايزر وإدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحديد ما إذا كان لا يزال من الممكن استخدام اللقاح عندما تصل درجات الحرارة المنخفضة أكثر من المقرر لها ولم ترد فايزر على الفور على طلب للتعليق.

من جهة أخرى قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إحدى العاملات فى مجال الرعاية الصحية فى ألاسكا أصيبت برد فعل تحسسى خطير بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر يوم الثلاثاء، وبقيت فى المستشفى صباح الأربعاء تحت الملاحظة.

وقال مسئول بالمستشفى إن العاملة فى منتصف العمر ليس لديها تاريخ من الحساسية، ولكن لديها رد فعل تحسسى بدأ بعد 10 دقائق من تلقي اللقاح في مستشفى بارتليت الإقليمي في جونو، ألاسكا، اشتمل التفاعل على إحمرار وضيق في التنفس.