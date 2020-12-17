شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقاحات لفيروس كورونا بلغة الأرقام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 من أبرز اللقاحات العالمية الرائدة حول العالم تقود مسيرة القضاء على وباء فيروس كورونا، وهذه اللقاحات فى طريقها للوصول إلى أذرع البشر فى حقن بعد خروجها من المصنع، وأعلنت الشركات المصنعة لهذه اللقاحات فاعليتها العالية فى الوقاية من فيروس كورونا مع درجة أمان عالية، وفى هذا الإنفوجراف مقارنة بسيطة بين لقاح فايزر ومودرنا الأمريكيتين ولقاح أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد ولقاح سينوفارم الصيني واللقاح الروسي.

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