صحة ورشاقة

5 لقاحات لفيروس كورونا بلغة الأرقام.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 من أبرز اللقاحات العالمية الرائدة حول العالم تقود مسيرة القضاء على وباء فيروس كورونا، وهذه اللقاحات فى طريقها للوصول إلى أذرع البشر فى حقن بعد خروجها من المصنع، وأعلنت الشركات المصنعة لهذه اللقاحات فاعليتها العالية فى الوقاية من فيروس كورونا مع درجة أمان عالية، وفى هذا الإنفوجراف مقارنة بسيطة بين لقاح فايزر ومودرنا الأمريكيتين ولقاح أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد ولقاح سينوفارم الصيني واللقاح الروسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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