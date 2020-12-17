شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: سلالة كورونا الغامضة فى المملكة لها قدرة كبيرة على التحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية حديثة أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجى الغامضة التى تنتشر فى بريطانيا لها قدرة مذهلة على الطفرات والتحور، وقال أعضاء وكالات الصحة العامة Genomics UK (COG-UK) فى المملكة المتحدة، الذين كانوا يحققون فى السلالة المتطورة إنهم اكتشفوا 17 تعديلاً، وصفوها بأنها كثيرة.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" حدثت العديد من التغييرات فى بروتين ارتفاع الفيروس الذى يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية والتسبب فى المرض.



سلالة كورونا

وتعد التعديلات على الارتفاع كبيرة لأن معظم لقاحات كورونا قيد العمل، بما في ذلك حقنة Pfizer / BioNTech المعتمدة ، تعمل من خلال استهداف هذا البروتين، ويُخشى أن تؤدى هذه التغييرات أيضًا إلى منع الناس من أن يصبحوا محصنين إذا كانوا قد أصيبوا بسلالة مختلفة سابقًا.

لكن العلماء، بما فى ذلك كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا، كريس ويتي، قالوا إنه لا يوجد دليل حاليًا على أن الطفرة - التى تم رصدها فى ويلز وأسكتلندا والدنمارك وأستراليا - سيكون لها أى تأثير على اللقاحات.

وقال البروفيسور نيك لومان من معهد علم الأحياء الدقيقة والعدوى بجامعة برمنجهام وعضو COG-UK "هناك بالفعل 17 تغييرًا من شأنها أن تؤثر على بنية البروتين بطريقة ما تميز هذا المتغير عن هذا النوع من السلف المشترك للمتغيرات الأخرى التي يتم تداولها ، وهي كثيرة.

تعمل معظم لقاحات كورونا، من خلال تدريب جهاز المناعة على التعرف على بروتينات ارتفاع الفيروس ومهاجمتها عندما يحاول الفيروس الإصابة في المستقبل، لكن إذا تم تغيير شكل البروتينات الشوكية من خلال الطفرات، فقد يتمكن الفيروس من الانزلاق عن طريق دفاعات الجسم الطبيعية.

وتم التقاط السلالة الجديدة، المسماة "VUI - 202012/01" لأول مرة فى سبتمبر فى كنت ويبدو أنها مرتبطة بانفجار العدوى في لندن والجنوب الشرقي، وهناك أكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة معظمها في جنوب إنجلترا. لكن لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة.

ووفقا للعلماء فالسلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من السلالة السائدة، التي استوردها المصطافون من إسبانيا في الصيف وتمثل الآن غالبية الإصابات.

ويعتقد الباحثون أن الطفرات قد تعني أن المرض أكثر عدوى، لكنهم قالوا إنه حتى لو كان ينتشر بسرعة أكبر، فقد لا يجعل الفيروس أكثر فتكًا، وتتطور بعض الفيروسات لتصبح أقل فتكًا من أجل البقاء لفترة أطول.

وأضاف الباحثون أنه بعد السجلات الرسمية الأولى للفيروس في سبتمبر، كان التقدم بطيئًا، ولم تنفجر الحالات إلا بعد الموجة الثانية في إنجلترا في أواخر أكتوبر.

ويقول العلماء إن هذا قد يكون بسبب انتشار سلالة الفيروس بشكل أسرع وجعل الحالات ترتفع بشكل أسرع - أو ربما تم العثور عليها ببساطة في كثير من الأحيان مع ارتفاع الحالات بشكل طبيعي.

وفي وقت العينة الأولى، كان متوسط ​​المملكة المتحدة يبلغ 3700 اختبار إيجابي لفيروس كورونا يوميًا، بحلول بداية شهر نوفمبر، عندما كانت العينات تأتي كثيفة وسريعة، وارتفع متوسط ​​عدد النتائج الإيجابية إلى 23000 في اليوم.

وقال البروفيسور لومان إنه لا يوجد دليل على أن السلالة جاءت من أي دولة أخرى، مضيفًا: "لقد جاء نوعًا من العدم".

على الرغم من أنه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من الحالات، إلا أنه سريع ويصبح عاملاً أكبر وقد يكون هذا لأنه ينتشر بسرعة أكبر من السلالات الأخرى.