شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى لكورونا ينتج استجابة مناعية فى أولى مراحل التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المرحلة الأولى المؤقتة من تجربة لقاح كوفاكسين الهندى لكورونا أن اللقاح جيد التحمل، ولم يتم الإبلاغ عن أى أحداث سلبية بين المشاركين بعد إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمشاركين فى تجارب المرحلة الأولى، وتم الإبلاغ عن الآثار الجانبية خفيفة أو معتدلة تم أيضًا حل الآثار الضارة التى حدثت بسرعة، ولم تتطلب أى دواء موصوف، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS كان التأثير الجانبى الأكثر شيوعًا للتلقيح هو الألم في موقع الحقن ، والذي تم الإبلاغ عنه في العديد من اللقاحات في الماضي أيضًا.

وأوضح التقرير أن اللقاح جيد التحمل بين جميع مجموعات الجرعة، وأنتج اللقاح أيضًا استجابة مناعية، وأن اللقاح الذى تم إعطاؤه وفقًا لجدول زمنى معجل من جرعتين بفاصل أسبوعين بدلاً من أربعة، أدى إلى تحفيز الجسم المضاد المعادل استجابة مناعية وتم تحمله جيدًا في جميع مجموعات الجرعات مع عدم وجود أحداث سلبية خطيرة مرتبطة باللقاح.

كوفاكسين هو لقاح هندى محتمل لكورونا يتم تطويره واختباره بواسطة Bharat Biotech، بالشراكة مع المجلس الهندي للبحوث الطبية، يخضع كوفاكسين حاليًا لتجارب المرحلة الثالثة في مواقع مختلفة في الهند، تقدمت بهارات بيوتك بالفعل بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ لكوفاكسين مع المراقب العام للأدوية في الهند، ومع ذلك فقد طلبت اللجنة التي راجعت التفويض مزيدًا من البيانات من شركة الأدوية من أجل النظر في التفويض، ومن المتوقع أن اللقاح يكون متاحًا في أوائل العام المقبل.