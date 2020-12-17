شكرا لقرائتكم خبر عن تؤدي إلى ضعف القلب والوفاة.. استشاري يحذر من تناول حبوب الكبتاجون مع اقتراب الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من تناول الحبوب المنشطة (الكبتاجون) أثناء الامتحانات. وأكد النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن من الأثار الجانبية لحبوب الكبتاجون تسارع النبض وضعف القلب وارتفاع الضغط وتضيق الشرايين والوفاة المفاجئة.

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