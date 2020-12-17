أطعمة تساعد على انتظام ضربات القلب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 1:13 مساءً

يرتبط نشاط القلب بنظام الغذاء الصحي بشكل كبير ، إذ توصل بحث جديد إلى اكتشاف يربط بين كمية عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وتحسين معدل ضربات القلب.

وقال ستيفن دبليو فارس، المؤلف المشارك للدراسة المنشورة في مجلة “ PLEFA“ العلمية، إن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعمل على انتظام معدل ضربات القلب وكلاهما مفيد للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي 5 أطعمة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على تنظيم ضربات القلب:

السمك

السمك هو الغذاء الأول الذي يوصي به الأطباء لزيادة تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية، تحتوي الأسماك الدهنية والزيتية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط والسردين على DHA و EPA، وهما نوعان من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهما مفيدان لصحة القلب.

عين الجمل

دائماً ما ينصح خبراء القلب بتناول عين الجمل ضمن نظام غذائي للحفاظ على صحة القلب، عين الجمل غنية بمضادات الأكسدة وأوميغا 3 والبروتين والحديد، وتناول 2-3 حبات من عين الجمل في اليوم يجلب لك فوائد صحية هائلة.

فول الصويا

استخدم زيت فول الصويا باعتدال لطهي وجباتك أو قم برشه على السلطات، فهو يحتوي على الدهون الصحية بما في ذلك الأوميغا 3 المفيدة لصحة القلب، كما يمكنك أيضًا تضمين فول الصويا مباشرةً في نظامك الغذائي.

البذور

تعتبر بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، حاول تناول حوالي 1 ملعقة صغيرة منها كل يوم، امزجها في العصائر، أو أضفها إلى حبوب الإفطار أو السلطات أو وجبة خفيفة مختلطة.

براعم بروكسل

فيتامين ”ك“ وفيتامين ”ج“ ومضادات الأكسدة والألياف وبالطبع أحماض أوميغا 3 الدهنية، كلها تجتمع في هذا الطعام، وتصنع العجائب لتحسين وظائف القلب.