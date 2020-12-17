شكرا لقرائتكم "تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شركة تويتر إنها ستوقف تغييرات أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات، والتي كانت تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان موقع التدوينات المصغرة قد صعب في أكتوبر على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة، وروج لاستخدام التغريدات المقتبسة والتي تضم تعليقات من المستخدم.

كما فرض قيوداً من بينها وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الانتخابية وحذف هذه التغريدات.

وقالت الشركة في بيان، أمس الأربعاء: "خاصية إعادة التغريد ستعود إلى ما كانت عليه من قبل".