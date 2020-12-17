شكرا لقرائتكم خبر عن الطب عن بُعد ضرورى لعلاج صعوبات البلع لدى مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير أصدرته كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الطب عن بعد أو عبر الإنترنت والهاتف أصبح ضرورياً لتشخيص وعلاج صعوبات البلع لدى مرضى كورونا، وتسبب فيروس كورونا في قيام مقدمي الرعاية الصحية بتغيير طريقة علاجهم للمرضى، حيث يستخدم الأطباء الآن بشكل متكرر التطبيب عن بعد لرؤية مرضاهم لإجراء فحوصات روتينية، وتوفير زيارات المكتب لحالات الطوارئ والشيء نفسه ينطبق على إعادة التأهيل لمرضى كورونا على سبيل المثال ، يبحث الباحثون عن طرق لتحسين فحص وتقييم وعلاج المرضى المصابين بـكورونا وعسر البلع - صعوبات البلع - عن طريق القيام بذلك عن بُعد.

ويتشارك أخصائيو الرعاية الصحية الذين يجعلهم عملهم على اتصال مع مناطق الجسم التي يتردد عليها فيروس كورونا مثل الأنف والفم والمجرى الهوائي - مسئولية إشراك المرضى بطريقة لا تزيد من انتشار المرض ويجب تقييم المخاطر قبل إجراء عمليات الفحص والتقييم والعلاج.

من الناحية المثالية، يقوم الأطباء بتقييم عسر البلع من خلال التقييم السريري وواحد من اختبارين قياسيين: دراسة البلع بالتنظير بالفيديو أو التقييم بالمنظار المرن للبلع.

تحدد هذه الاختبارات القدرة على البلع ، والبحث عن التغييرات في تشريح وحركات الحنجرة واللسان ، وتحليل ضعف مجرى الهواء ، وقياس الخصائص الأخرى المتعلقة بفسيولوجيا البلع.

ومع ذلك، أثناء الوباء، فإن الأطباء الذين يشخصون ويعالجون عسر البلع لدى مرضى كورونا يعرضون أنفسهم للخطر باستخدام هذه التقنيات الجسدية عن قرب.

وفي مقال افتتاحي في عدد سبتمبر 2020 من مجلة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، قال برودسكي وزميله ريتشارد جيلبرت، من جون هوبكينز مع مختبر الهندسة البيولوجية في مركز بروفيدنس فيرجينيا الطبي، إن الوقت قد حان لاستخدام التطبيب عن بعد لعسر البلع.

وأوضح "لتحقيق ذلك ، يجب أن يكون هناك مشاركة مستمرة من قبل الأطباء مع دافعي الطرف الثالث - بما في ذلك شركات التأمين ، وبرامج الحكومة الفيدرالية - للحصول على الدعم والقبول والتغطية المالية لاستخدام التطبيب عن بعد في بهذه الطريقة ".

علاج عسر البلع عن بعد ليس بالأمر الجديد، حيث تم البحث عنه وممارسته (بدرجة أقل) لما يقرب من 20 عامًا ومع ذلك ، كان الاستخدام الأكثر انتشارًا قد أعاقته الصعوبات التكنولوجية، وارتفاع تكلفة المعدات، ونقص التدريب الموحد.